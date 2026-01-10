Yönetmen Seren Yüce’ye saldırının altında ‘Şapkalılar’ çetesi çıktı!

Dinçer Gökçe - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Olay geçen 30 Aralık sabahı saat 09.50 sıralarında yaşandı. Anılan sabah Yüce ailesinin kapı zili “Kargonuz var denilerek” çalındı. Kapıyı Seren Yüce açtı. Kapıda, başında motosiklet kaskı olan bir kişi vardı. Yüce bu kişinin, kargosunu vermesini beklerken ilginç bir durum yaşandı. Başında kask bulunan kişi 1 dakika kadar, belinden bir şey çıkarmaya çalıştı. Yüce bu esnada bu kişinin elindeki tabancayı gördü. Yüce kapıyı kapatmaya çalışsa da, saldırgan silahını ateşledi ve hızla kaçtı.

'Şapkalı Volkan' olarak da bilinen çete lideri Volkan Ramazan Ayhan'ın Fransa'da olduğu kaydediliyor.

MOTOSİKLETİ KULLANAN TUTUKLANDI

Saldırı ile ilgili iki ayrı adrese operasyon yapıldı. İlk olarak, olayda kullanılan motosikleti kullanan Tolga Kiraz ile motosikleti temin eden U. G. yakalanı. Kiraz tutuklanırken, diğer isim adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MARMARA EREĞLİSİ’NE KAÇTI

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’ndeki bir adrese yapılan baskında ise 3 kişi yakalandı. Bu kişilerden biri, saldırıyı organize etmekle suçlanan Fehim Fatih Kurt’tu. Yakalanan ikinci şüpheli, Seren Yüce’yi silahla yaralayan Berke Yılmaz, üçüncü isim ise bu kişilerle aynı evde bulunan Raşit T. oldu.

2 ÇETE ÜYESİ AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Fehim Fatih Kurt, önceki gün verdiği ifadede olaydan 1 ay kadar önce açık cezaevinden fira ettiğini söyledi. Kurt, kendisi gibi Berke Yılmaz’ın da cezaevi firarisi olduğunu anlattı. Her iki ismin de daha önce Barış Boyun grubu hareket ettiği ve hapis cezası aldığı anlaşıldı. Kurt ve Yılmaz, geçen ay karara bağlanan Barış Boyun davasında ‘örgüte üye olma’ suçundan 2 yıl 6’şar ay hapis cezası aldı.

İLK BULUŞMA ESENYURT’TA

Kurt, Seren Yüce’ye yönelik saldırı ile ilgisinin olmadığını savundu. Ancak, olaydan önce Fehim Fatih Kurt, Berke Yılmaz ile Tolga Kiraz’ın Esenyurt’taki bir adreste kaldıkları anlaşıldı. Seren Yüce’ye yönelik saldırıya da bu adresten gidildi. Olaydan sonra Fehim Fatih Kurt ve Berke Yılmaz ilk olarak Beykoz’a gitti. Bu kişileri, yaşadıkları semtten tanıdıkları ticari taksi sürücüsü Erdi Çakmak’ın aracı ile Beykoz’a gitti. İkili, Beykoz Korusuna yakın bir noktadaki eve gittiklerinde Tolga Kiraz da bu evdeydi.

SALDIRIDAN SONRA YİNE ŞİŞLİ’YE GİTTİLER

Tolga Kiraz bir süre sonra bu evden ayrıldı. Kurt ve Yılmaz 2-3 gün bu evde kaldı. İkili buradan, yine taksici Erdi Çakmak’ın aracı ile ilk olarak, Şişli 19 Mayıs Mahallesi’ne gitti. İkili Şişli’de bir gün kaldıktan sonra Kurt yaşadığı semte gitti. Kurt, Kağıthane’deki bir emlakçının ofisinde kalmaya başladı. Kurt ve Yılmaz 2 Ocak veya 3 Ocak günü yeniden buluştu.

‘ŞİŞLİ’DE 10 BİN DOLAR ALDIM’

İkili, Tekirdağ Marmara Ereğlisi’ne gitmeye karar verdi. Berke Yılmaz, Marmara Ereğlisi’nde, arkadaşı Raşit T.’nin evinin olduğunu söyledi. İkili, bu eve gittiklerinin 3’üncü günü yakalandı. Erdi Çakmak verdiği ifadede, Fehim Fatih Kurt’un kendisini yönlendirdiği Şişli’deki bir kişiden 10 bin dolar alarak Kurt’a götürdüğünü anlattı. Kurt ise, böyle bir paranın söz konusu olmadığını öne sürdü.

Haraç isteyen çeteden, altın kralına önce kurşun sonra el bombası!

HARAÇ İSTEDİKLERİ ALTIN DEVİ GÖZALTINDA!

Fehim Fatih Kurt’un sorgusunda ‘Şapkalılar’ adındaki çetenin lideri Volkan Ramazan Ayhan’ı ise tanımadığını söyledi. Bu arada, Şapkalılar çetesi, yakın zaman önce Halktv.com.tr’nin bir haberi ile de gündeme gelmişti. Anılan haberde çetenin bir dizi haraç ve kurşunlama olayına ilişkin detaylara yer verilmişti. Şapkalılar çetesinin 20 milyon lira haraç almak için kurşunladıkları Bağdat Caddesindeki S Class isimli oto galeri, birkaç gün önce milyarlık vurgunla gündeme geldi. Yine, Şapkalılar çetesinin haraç istediği Aleks Metal’in sahipleri de dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ‘altın kaçakçılığı’ soruşturması ile gündeme geldi.