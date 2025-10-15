Son dakika | Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Bakan Tunç duyurdu

27 Eylül 2024 tarihinde Van'da kaybolmasının ardından 15 Ekim tarihinde cansız bedeni Van Gölü kıyısında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş ile ilgili soruşturma devam ederken Adalet Bakanı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Rojin'in vücudundan 2 erkeğe ait DNA çıktı!

EK UZMAN MÜTALAASI TALEP EDİLDİ

Bakan Tunç, Rojin Kabaiş soruşturmasının çok yönlü bir şekilde devam ettiğini söyledi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporun soruşturma dosyasına girdiğini aktaran Tunç, İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Ayrıca soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının, telefon incelemelerinin HTS döküm ve tanık ifadelerinin de detaylı bir biçimde değerlendirildiğini söyleyen Tunç, uzmanların dahil olduğu teknik çalışmaların da incelemelerinin devam ettiğini kaydetti.

Tunç soruşturmada tek bir noktanın dahi karanlıkta kalmaması için yoğun gayret gösterildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Van ilimizde 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş adlı evladımızın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir.

Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden bu elim olayın aydınlatılması amacıyla, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına girmiştir.

Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizler sonucunda hazırlanan bu rapora ek olarak İstanbul Adli Tıp Kurumundan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.

Soruşturma sürecinde kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri de detaylı biçimde değerlendirilmiş, evladımızın kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurtdışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışma ve bazı dijital materyallerin incelemeleri devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında, hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden bütün deliller ve raporlar derinlemesine incelenmekte, yargı makamlarının koordinasyonunda tüm süreç titizlikle yürütülmektedir.

Başta Rojin evladımızın acılı ailesi olmak üzere milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmadan maddi gerçeğin mutlaka ortaya çıkarılması için yoğun bir gayret gösterilmektedir.

Rojin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum."