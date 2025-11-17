Çocuk işçinin makatına yüksek basınçlı hava vermişti: Savcılık 'işkence' değil 'şaka' dedi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde 14 Kasım'da meydana gelen olay kan dondurdu.

İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından elleri bağlanarak etkisiz hale getirildikten sonra pantolonu zorla çıkarılarak makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi.

İÇ ORGANLARINDA CİDDİ HASAR OLUŞTU

M.K., olay sonucu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan M.K., ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne ve daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen M.K., yoğun bakımda tedaviye alındı.

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Habip Aksoy ise, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksoy, gelen tepkiler ve yapılan itiraz üzerine hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Gaziantep’e kaçmak istediği sırada, yakalanıp gözaltına alınan Aksoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIK 'İŞKENCE' DEĞİL 'ŞAKALAŞMA' DEDİ

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Olayın bir işkence değil şakalaşma vakası olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaralama suçundan yürütülen soruşturma hakkında bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada yer bulan yanıltıcı bilgiler nedeniyle basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. 14.11.2025 günü saat 16.30 sıralarında şüpheli H.A., iş yerinde şakalaşmak maksadıyla hava kompresörünü beraber çalıştığı M.K.’nin makat bölgesine doğru doğrultarak eliyle hortumu bastırmıştır. Yaralanan şahıs karın şişliği şikayetiyle hastanelere sevk edilmiş, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedilmiş, karara itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine mahkemece şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış ve yakalanan şüpheli tutuklanmıştır."