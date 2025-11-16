İnsanlıktan utandıran işkence: Pantolonunu indirip iç organlarına yüksek basınçlı hava sıktılar

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir marangoz dükkanında korkunç bir olay meydana geldi. 15 yaşındaki çocuğun elleri ve ayakları bağlanarak makatına yüksek basınçlı hava kompresörüyle hava sıkıldı.

Korkunç işkencenin dün Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde meydana geldiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed K., iş yerinde kalfa olarak çalışan Habip A. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle işkenceye maruz bırakıldı.

MAKATINDAN YÜKSEK BASINÇLI HAVA SIKTILAR

İddiaya göre ikili önce, Muhammed'in ellerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra ise pantolonunu zorla çıkararak makatından yüksek basınçlı kompresörle hava verdi.

Muhammed K. ağır yaralanıp yere yığılırken olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ambulans ile Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Muhammed K., buradaki ilk müdahalenin ardından önce Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

İÇ ORGANLARINDA AĞIR HASAR OLUŞAN ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yaşanan olay sonrası ailenin şikayeti üzerine Habip A., gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Habip A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren baba Ahmet K., sorumluların cezalandırılmasını istedi.