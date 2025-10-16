3 gün domuz bağı işkencesi yaptılar hamam böceği yedirdiler! İnsanlığın bittiği nokta

Vedat Kurt, 2020 yılında çalışmak amacıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Antalya'nın Kepez ilçesindeki sanayi sitesine geldi. Yaklaşık 10 ay boyunca çalıştığı iş yerinde, iddiasına göre maaşını eksik almaya başladı. Patronundan birikmiş maaşını talep etmesine rağmen her defasında olumsuz yanıt alan Kurt, 70 bin liralık alacağına karşılık patronuna ait masadaki 15 bin lirayı alarak İstanbul'a gitti. Vedat Kurt'a ulaşamayan iş yeri sahipleri, ailesiyle irtibata geçti. Ailesinin ve ağabeylerinin telkini üzerine Kurt, aldığı parayı geri götürmek için Antalya'ya döndü.

3 GÜN SÜREN İŞKENCE VE DEPODA ESARET İDDİASI

Antalya'ya dönerek 15 bin lirayı teslim eden Vedat Kurt'un iddiasına göre, bu adımdan sonra dehşet dolu anlar yaşandı. İş yeri sahipleri A.T., O.T., S.T. ve yanlarında çalışan A.A. tarafından sandalyeye bağlandı ve bir depoya kilitlendi. Kurt, 3 gün boyunca çeşitli işkencelere maruz kaldığını öne sürdü. İfadesine göre bu süreçte dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluşturuldu, elleri ve kolları "domuz bağı" şeklinde bağlanarak yatırıldı ve ağzı zorla açılarak kendisine hamam böceği yedirildi. Şüphelilerin bu anları cep telefonuyla kaydettiği de iddialar arasında yer aldı.

Durumunun kötüleştiğini fark eden şüphelilerin, yaralarının iyileşmesini beklemek için Kurt'u bir süre daha alıkoyduğu öne sürüldü. Bu süreçte aynı iş yerinde çalışmaya devam etmek zorunda kalan Kurt, şüphelilerden birinin cep telefonundan kendisine yapılan işkenceye ait fotoğrafları almayı başararak iş yerinden kaçtı ve şikayetçi oldu.

DAVADA 14. DURUŞMA VE SAVCILIK MÜTALAASI

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 14'üncü duruşmasında tutuksuz yargılanan 4 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcılık, sanıkların eylemlerinin 'Nitelikli yağma' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında değerlendirilmesini isteyerek, her bir sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası talep etti.

"ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANIYORUM"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Vedat Kurt, yaşadığı işkencenin akıl almaz olduğunu belirtti. Kurt, "4 kişi tarafından domuz bağı şeklinde bağlanıp sabaha kadar işkenceye maruz kaldım, bana hamam böceği yedirildi. Şikayetçi olmayayım diye beni orada aylarca rehin tuttular, yaralarımın iyileşmesini beklediler. Hastaneye götürmek yerine eczaneden aldıkları merhemlerle izleri kapatmaya çalıştılar. Delil kalmayınca beni bıraktılar" dedi.

Amacının intikam olmadığını vurgulayan Kurt, "Benim talebim, bu kişilerin hak ettikleri cezayı alması ve benzer olayların başkalarının başına gelmemesidir. Annemin yaşadığı acıyı ve bunun getirdiği yıkımı bizzat gördüm. Bu davanın ibret olmasını ve hiçbir annenin evladının böyle bir şey yaşamamasını istiyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin adaletine güveniyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tarafların beyanlarının ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.