Kaçmaya çalışırken yakalandı: Çocuk işçinin makatına yüksek basınçlı hava vererek işkence eden kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan M.K.’ya (15), kompresörle makatına yüksek basınçlı hava vererek işkence eden kalfa Habip Aksoy, hakkında çıkan tutuklama kararı üzerine gözaltına alındı. Gaziantep’e kaçmak isterken yakalanan Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Bozova’daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi.

ELLERİNİ BAĞLAYARAK İŞKENCE ETTİLER

İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanarak yere yığılan M.K.’yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇOCUK İŞÇİ YOĞUN BALKIMA ALINDI

İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed K., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Habip Aksoy, Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak şüphelinin serbest kalmasına sosyal medyada ve aile tarafından gösterilen tepkilerin ardından hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

GAZİANTEP'E KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Gaziantep’e kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalanan Aksoy, yoğun güvenlik önlemleri altında sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İşkenceye maruz kalan M.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

