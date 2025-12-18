CHP'den AKP'ye çağrı! "Asgari ücretli bir işçinin sofrasına oturun"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından önce kısa bir açıklama yaptı ve "Bugün Asgari Ücret tiyatrosunda ikinci perde açılıyor. Perde aralanmadan bakan çıkıp konuşuyor. 'Ne acelemiz var? Çalışanlara, enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyor.” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Çalışma Bakanı'ndan Türk-İş'e sürpriz ziyaret

“Sayın bakan 23 yıldır aynı nakarat ile çalışanları emekliyi, emekçiyi, açlığa, yoksulluğa siz mahkum ettiniz. Sorarım size kiminle müzakere ediyorsunuz? Masada işçi yok. İşçinin temsilcileri yok. Zaten yıllardır oynanan tiyatroda emekçinin adı yok” sözlerini sarf eden Karasu, “Sayın bakan siz rahat koltuğunuzda baş ekonomist Erdoğan'ın ise bin 150 odalı israf sarayında acelesi olmayabilir. Ama milyonlar kışı nasıl geçireceğini çocuğunun beslenme kabına bir öğün yemeği nasıl koyacağını, elektrik doğal gaz faturasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor.” ifadelerine yer verdi.

“BİR İŞÇİ AİLESİNİN SOFRASINA OTURUP DERDİNİ DİNLEDİNİZ Mİ?”

Bakan Işıkhan’a sorular yönelten Karasu, “Sayın Bakan sorarım size en son ne zaman bir pazara gittiniz? Asgari ücretle çalışan bir işçi ailesinin sofrasına oturup derdini dinlediniz mi? Vatandaş tefecilerin tuzağına bankaların borç vatağına düşmüş bahislerde şans oyunlarında umut ararken siz insanların aklıyla dalga geçiyor hala zamanımız var diyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Kritik toplantı bugün! EMEP'den Türk-İş'e asgari ücret masasına dön çağrısı

“Emekçiler için zamanın durmadığını ifade eden Ulaş Karasu, “Milyonlarca emekçi oynadığınız tiyatronun finalini bekliyor Sayın Bakan. Türk İş'in toplantıya katılmama kararını destekliyoruz. Çünkü bu masadan adalet çıkmaz. Çıksa çıksa yoksulluk çıkar.” sözlerini sarf etti.

Karasu, sözlerinin sonunda “Bugün AKP iktidarının tek başına kaldığı o masada kendileri çalıp kendileri oynayacak. Biz bu oyunu bozacağız. Komisyonun yapısını demokratikleştireceğiz. Asgari ücret bir tiyatro değil, insanca yaşamın temeli olacak. Alın teri değerini bulacak, emek kazanacak, emekçiler kazanacak." dedi.