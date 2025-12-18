Son Dakika | Çalışma Bakanı'ndan Türk-İş'e sürpriz ziyaret

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00’te ikinci toplantısını yapacak. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

Toplantı öncesi sürpriz ziyaret gerçekleşti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Işıkhan ve Türk-İş Başkanı Atalay görüştü.

Görüşmenin ardından bir gazetecinin sorusu üzerine Işıkhan şunları ifadee tti:

"(Atalay'ın ulaşım, kira ve işçinin geçen seneden alacağı var açıklaması) Hepsi komisyonda değerlendiriliyor. Tabii ki komisyon amacı bu zaten değerli arkadaşlarım. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bu bilgileri komisyonda Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim. Komisyonda bunları savunacağız ve dediğim gibi her zaman işçilerimizi çalışanlarımızı enflasyona ezdirilmeyecek. Aynı zamanda da işverenlerimizin gelişimlerini gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımı ben belirtmek isterim."

Atalay, açıklama yapmadı.

NELER OLMUŞTU?

Komisyonun 12 Aralık’taki ilk toplantısına katılmayan Türk-İş, bugünkü toplantıya da katılmıyor. Sendika, “yapı değişmeden yokuz” tutumunu sürdürüyor. Mevcut yapının işçileri temsil etmediğini belirten Türk-İş, kararların hükûmet ve işveren arasında alındığını savunuyor.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın, “Çalışma Hukuku Buluşmaları” öncesinde asgari ücret sürecine ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Ücretin önümüzdeki toplantılarda açıklanması öngörülüyor.

2024’te yüzde 30 artışla 26 bin 5 liraya yükselen asgari ücret, yıl başında 708 avroya denk gelerek rekor kırmıştı. Ancak kurlardaki artış ve avronun değer kazanmasıyla temmuzda 558 avroya, son olarak çarşamba günü itibarıyla 520 avroya kadar geriledi.