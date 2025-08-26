CHP Meclis'i Gazze için olağanüstü toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarının ulaştığı boyutları Meclis gündemine taşımak için harekete geçti. CHP’li milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) Gazze’de yaşanan katliamın tüm boyutlarıyla ele alınması için olağanüstü toplantıya çağırdı.

"TARİHİN EN BÜYÜK İNSANLIK KATLİAMI"

CHP’li vekillerin TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü işgal hareketi “tarihin en büyük insanlık katliamına” dönüştüğü vurgulandı. Önergede, “60 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve 140 bine yakın yaralının olduğu katliamda, Gazze Şeridi’nde çoğu çocuk, yaşlı ve kadın olmak üzere 2,1 milyon insan açlık, yoksulluk ve ölüm riski ile karşı karşıya bırakılmıştır” denildi.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER VE ABLUKA

Metinde, abluka nedeniyle çocukların açlıktan hayatını kaybettiği, insani yardım almak isteyen sivillerin üzerine İsrail askerlerinin ateş açtığı kaydedildi. CHP’li milletvekilleri, “İsrail’in başlattığı saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı 112'si çocuk olmak üzere 271'e ulaşmıştır” bilgisini paylaştı.

ABD’NİN DESTEĞİ VE YENİ YERLEŞİM PLANI

CHP’nin önergesinde, İsrail’e verilen uluslararası desteğe dikkat çekildi. Önergede “Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin iyi ilişkiler yürüttüğünü sürekli olarak dile getirdiği ABD de bu katliamı desteklemektedir. ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın bir süre önce dile getirdiği Filistinlilerin Gazze’den çıkarılması planı uygulamaya konulmuştur” ifadeleri kullanıldı

İsrail’in Doğu Kudüs ile Gazze arasına yeni bir yerleşim alanı kurmak istediği vurgulanarak bunun, “1967 Birleşmiş Milletler Kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin Devletinin coğrafi yapısını ortadan kaldırma girişimi” olduğu kaydedildi.

“BİR ŞİŞE SU BİLE ULAŞTIRAMADINIZ”

Önergede, Türkiye’nin Gazze’ye yönelik yardımlarının yetersiz kaldığı iddia edildi. CHP’li vekiller, Gazze’de görev yapan Filistinli Dr. Sahr Hamad’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mektuptan alıntı yaparak şu ifadeleri aktardı:

“Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı, sizden askerî bir destek istemedik – ki o da bir haktır – sadece su, gıda ve zalimi engelleyip mazlumu kurtaracak gerçek bir yardım koridoru ve adımları istedik. Oysa zalimler, tüm silah ve destek unsurlarını suçluya ve zalime ulaştırırken, siz bize bir şişe su, bir parça ekmek bile ulaştıramadınız.”

Bu ifadelerin, Türkiye’den yapılan yardımların miktarının ve ulaştırılıp ulaştırılmadığının sorgulanmasını zorunlu hale getirdiği belirtildi.

"ÖNERGELER REDDEDİLDİ"

CHP’li milletvekilleri, daha önce İsrail’le ilişkilerin kesilmesi için sundukları önergelerin iktidar tarafından reddedildiğini hatırlattı:

“İsrail ile üstü kapalı devam ettirilen ticaretin bir an önce bitirilmesi, ambargoların uygulanması, ikili anlaşmaların sonlanması, İsrail’e mühimmat taşıyan gemilerin limanlarımıza yanaştırılmaması, İsrail’e destek veren şirketlerin Savunma Sanayi Fuarlarına alınmaması, Türk firmaları ile anlaşmalar imzalamaması gibi birçok konuda verdiğimiz önergeler reddedilmiştir.”

"SAVAŞ SUÇLARI VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇ"

Önergede, İsrail’in işgalinin uluslararası hukuk açısından açık ihlaller içerdiği vurgulandı:

“İsrail’in yürüttüğü bu işgal hareketi, Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukukun temel ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Savaş suçlarına giren ve insanlığa karşı işlenen bu katliam hareketi yalnızca Filistin halkına değil, tüm insanlığın ortak vicdanına karşı yapılmaktadır.”

TBMM’NİN TARİHİ SORUMLULUĞU

CHP, Meclis’in Kurtuluş Savaşı mirasına atıfta bulunarak sessiz kalamayacağını belirtti:

“Kurtuluş Savaşı’nda emperyalizme karşı direnen bir milletin temsilcileri olarak bizlerin bugün Gazze’de yaşananlara sessiz kalmaması gerekmektedir. Filistin halkının maruz kaldığı zulme ve İsrail’in emperyalist arzularına karşı, 102 yıl önce dünyaya emperyalizme karşı mücadele dersi vermiş ve mazlum halklara umut olmuş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugün de Filistin halkına umut olması gerekmektedir.”

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

Önergede, çözümün TBMM’nin ortak iradesinde olduğuna dikkat çekilerek, “Bu umut, Meclis’te Gazze’de yaşananların tüm boyutları ile ele alınması ve diplomasinin kişiler arası hukuktan çıkarılıp, Türk dış politikasının yeniden rayına oturması ile mümkün olacaktır. Tam da bu sebeple bu konu yalnızca iktidarın değil, TBMM’nin konusu olmuştur” denildi.

CHP’li milletvekilleri, tüm imkanların zorlanarak Filistin’e yardımın ulaştırılması ve Gazze’deki soykırımın engellenmesi için Meclis’i göreve çağırdı. Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 102. maddesine dayanarak TBMM’de genel görüşme açılması talep edildi.

