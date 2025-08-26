Düzce'den sonra Ankara'da tepki çeken uygulama: Ortaokullarda kız-erkek ayrımına sert eleştiri

Emir, Düzce’de bir okulda yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için yayımlanan kurallarda kız ve erkek öğrencilerin serviste, kantinde ve günlük davranışlarda ayrı tutulmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, benzer bir durumun Ankara Çankaya’daki Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu’nda da yaşandığını söyledi.

Söz konusu ortaokulun yalnızca “kız ortaokulu” olarak değiştirildiğini ifade eden Emir, şunları kaydetti:

“Ankara'da, Ankara'nın orta yerinde, Çankaya'da bir ortaokul yani 10 yaşında erkek ve kız çocuklarımızın gideceği bir ortaokul, kız ortaokulu olarak seçilmiş. Artık orası kız ortaokulu olacak. Kız ortaokulu olarak açılmış. Oysa bizim Milli Eğitim Temel Kanunu'muzun 15. maddesi son derece açık. Karma eğitim esastır. Ancak belirli durumlarda, mecburiyetler varsa karma eğitimden nadiren vazgeçilebilir. Peki Sayın Milli Eğitim Bakanı sana soruyoruz: Çankaya'da, Ankara'nın orta yerinde 10 yaşında erkek çocukları ile kız çocuklarını ayırmak için hangi mecburiyet vardı? Hangi zorlama sizi erkek ve kız çocukları birbirinden ayırma ihtiyacına soktu? Siz milli eğitimi tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekmekle yetinmediniz. Onların kafasını milli eğitimin içine soktunuz. Saplantılı duygu dünyanız ve içinden geldiğiniz siyasal düşünce, 10 yaşındaki kız çocuğuyla erkek çocuğunun yan yana gelemeyeceğini düşünüyor. Ama bilin ki Mustafa Kemal'in kurduğu bu cumhuriyet, bu laik, demokratik cumhuriyette böylesine yasalar da varken sizin laikliği de, milli eğitimi de, karma eğitimi de böylesine yok etmenize asla izin vermeyeceğiz. O kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden çekin. Buna hakkınız yok. Ve bakın sizin korumak zorunda olduğunuz ve olup da korumadığınız, yurtlarda cemaatlere, tarikatlara terk ettiğiniz, gözetim, denetim görevini yapmadığınız yurtlarda 10 yaşında, 7 yaşında, 5 yaşında erkek çocuklarına tecavüz edildi ve hiçbir şey yapmadınız. Böyle bir ülkenin milli eğitim bakanısınız ve 10 yaşındaki kızla erkek çocuğunu ayırmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Sizin milli eğitim bakanı olmanız bu ülke için utanç vericidir. Bir dakika bile orada olmamanız gerekir."

"İŞTE BÖYLE KAFALARLA TÜRKİYE YÖNETİLİYOR"

"Bu bir seferlik bir olay değil. Bakın Düzce'de Turgut Özal Anadolu Lisesi, kayıt yenileme sırasında bir bir kitapçık veriyor öğrencilere, velilere. Burada ne yazıyor biliyor musunuz? Erkeklerle kız çocuklar kantin sırasında bile yan yana gelmeyecekler diyor. Sakıncalı buluyor. Bunu yapan müdürlük. Düzce Anadolu Lisesi'nde, Turgut Özal Anadolu Lisesi'nin müdürlüğü yapıyor bunu. İşte böyle kafalarla Türkiye yönetiliyor. Ve kız çocuğu serviste boş yer olsa dahi şoförün yanında oturmayacak, arkada da boş yer yoksa gerekiyorsa ayakta gidecek ama asla ön koltukta oturmayacak diyor. Böylesine örümcek kafalıların milli eğitimi ele geçirdiği bir sürecin içerisinden geçiyoruz ve buna göz yummak bir yana teşvik eden, takdir eden ve buna dönük adımlar atmaktan çekinmeyen bir Milli Eğitim Bakanı var. Çağ dışı, ilkel bir kafa ve bu kafayı da bu kafanın arkasındakileri de Mustafa Kemal'den, o büyük taarruzdan, emperyalistlere verilen o büyük mücadeleden, cumhuriyetin geçtiği bu yüz yıllık deneyimden aldığımız güçle izin vermeyeceğiz. O kafaları eninde sonunda yeneceğiz ve gençlerimizi, çocuklarımızı hak ettikleri bilimsel, çağdaş ve laik eğitime kavuşturacağız."

