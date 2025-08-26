Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 62 bin 819’a yükseldi

Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 62 bin 819’a yükseldi
Yayınlanma:
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 kişi artarak 62 bin 819’a ulaştı.

Gazze’de Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 819’a yükseldi. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 75 ölü ve 370 yaralı getirildiği bildirildi. Saldırılar özellikle insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alıyor; son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken, 122 kişi de yaralandı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan itibaren devam eden saldırılarda 10 bin 975 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 588 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarındaki sistematik saldırılarda 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 140 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 737 kişi yaralandı.

Gazze’deki insani kriz de devam ediyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişini engellemesi sonucu son 24 saatte 3 kişi açlıktan yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 117’si çocuk olmak üzere 303’e ulaştı. Yetkililer, enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğunu ve bölgedeki insani koşulların kritik seviyede olduğunu vurguladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Dünya
Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı
Yaş engel tanımadı: 102 yaşındaki dağcı Fuji Dağı’nda rekor kırdı
Hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak
Hükümet 400 bin uçak biletini bedava dağıtacak