Gazze’de İsrail saldırılarında can kaybı 62 bin 819’a yükseldi

Gazze’de Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 62 bin 819’a yükseldi. Son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 75 ölü ve 370 yaralı getirildiği bildirildi. Saldırılar özellikle insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alıyor; son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybederken, 122 kişi de yaralandı.

Açıklamada, İsrail’in Gazze’de 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan itibaren devam eden saldırılarda 10 bin 975 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 588 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarındaki sistematik saldırılarda 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 140 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 737 kişi yaralandı.

Gazze’deki insani kriz de devam ediyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişini engellemesi sonucu son 24 saatte 3 kişi açlıktan yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 117’si çocuk olmak üzere 303’e ulaştı. Yetkililer, enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğunu ve bölgedeki insani koşulların kritik seviyede olduğunu vurguladı.