Cem Küçük'ün 'yüzde 100 doğru'su yüzde 20'ye düştü: "Adem Soytekin'in dediklerinin yüzde 80'i yalanmış"

Yayınlanma:
Cem Küçük, soruşturma kapsamında tahliye olup bir kez daha tutuklanan 'itirafçı' avukat Adem Soytekin hakkında dikkat çeken bir değerelendirmede bulundu. Daha önce Soytekin'in dediklerinin tamamını doğru kabul eden Küçük, "Dediklerinin yüzde 80'i yalanmış" dedi.

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, soruşturmalarda tutuklanıp ardından etkin pişmanlıktan tahliye edilen ve son olarak hakkında yeniden tutuklama kararı verilen Adem Soytekin’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küçük'ün 5 ay arayla Soytekin hakkında yaptığı açıklamaların birbirinden tamamen farklı olması dikkat çekti.

'YÜZDE YÜZ DOĞRU'DAN 'YÜZDE 80'İ YALANMIŞ'A

Soytekin hakkında daha önce 24 Haziran 2025 tarihli TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı isimli programda konuşan Küçük, "Ne yargısız infazı, atmış cebe. Adem Soytekin'in anlattıkları yüzde yüz doğru" demişti.

asd.jpg
Cem Küçük: Ne yargısız infazı, atmış cebe. Adem Soytekin'in anlattıkları yüzde yüz doğru (24 Haziran 2025)

Fakat Küçük, Soytekin'in verilen son kararla yeniden cezaevine gönderilmesinin ardından bambaşka bir değerlendirmede bulundu.

Bu kez Ekol TV'de Pınar Işık Ador'un programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı, "Adem Soytekin’in verdiği bilgilerin yüzde 80’i doğru değilmiş" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmış ve ifadesi yeterli görülerek 10 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Ancak soruşturma dosyasını yeniden değerlendiren savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” tespit etti. Bunun üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep edildi.

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

