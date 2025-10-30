Cem Küçük'ün 'yüzde 100 doğru'su yüzde 20'ye düştü: "Adem Soytekin'in dediklerinin yüzde 80'i yalanmış"

Cem Küçük, soruşturma kapsamında tahliye olup bir kez daha tutuklanan 'itirafçı' avukat Adem Soytekin hakkında dikkat çeken bir değerelendirmede bulundu. Daha önce Soytekin'in dediklerinin tamamını doğru kabul eden Küçük, "Dediklerinin yüzde 80'i yalanmış" dedi.