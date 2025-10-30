Son Dakika | İmamoğlu'nun avukatı serbest bırakılacak mı? Açıklama var

Yayınlanma:
Son Dakika haberi...İBB’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen ve geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanan Adem Soytekin'in ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Soytekin’in ifadesinin “eksik” veya “tutarsız” bulunması, Pehlivan’ın tutukluluğunu etkilemeyecek.

İBB’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmış ve ifadesi yeterli görülerek 10 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Ancak soruşturma dosyasını yeniden değerlendiren savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” tespit ettiğini belirterek 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep etti.

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi. Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

VERDİĞİ “ETKİN PİŞMANLIK” İFADESİYLE MEHMET PEHLİVAN TUTUKLANMIŞTI

Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” ifadesi sonrası İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soytekin, ifadesinde 7 Mart 2025'te mal varlığına tedbir kararı konulmasının hemen ardından avukat Mehmet Pehlivan'ı aradığını, aynı günün akşamı Mehmet Pehlivan öncülüğünde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, Hüseyin Köksal ve İbrahim Bülbüllü ile ofiste toplandıklarını iddia etmişti.

Soytekin, Mehmet Pehlivan'ın konuşmasında, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiğini ve belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağını, operasyonun siyasi olduğunun söylemesi yönünde öğütlediğini ileri sürmüştü.

PEHLİVAN’IN TUTUKLULUĞUNU ETKİLEMEYECEK

Soytekin'in ifadelerinin "tutarsız" bulunması ve yeniden tutuklama kararı verilmesinin ardından sosyal medya üzerinden Mehmet Pehlivan için özgürlük çağrısı yapılmıştı.

Cumhuriyet'ten Batuhan Serim'in haberine göre, Soytekin’in ifadesinin “eksik” veya “tutarsız” bulunmasının Pehlivan’ın dosyasına etki etmeyecek.

Pehlivan hakkında Soytekin dışında farklı isimlerin de ifadelerinin bulunduğunu aktaran savcılık kaynakları, tutukluluk konusunda bir değişiklik olmayacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

