İBB'ye kayyum sözünü ilk dillendiren Cem Küçük oldu
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "siyasal casusluk" suçlamasıyla başlatılan yeni soruşturmada tutuklama kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da tutuklandı. Hali hazırda İBB'ye 19 Mart tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında ikinci tutuklama kararı verilmiş oldu.
İmamoğlu'nun casusluk suçlaması gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından özellikle sosyal medyada İBB'ye kayyum atanmasına dair yorumlar da peşi sıra yapılmaya başlandı. Bu yorumu dillendirenlerden birisi de her defasında AKP'ye ve Erdoğan'a yakınlığını ifade eden isimlerin başında gelen Cem Küçük oldu.
Küçük'ün bugünkü yazısında casusluk soruşturması ile gelen tutuklama kararının ardından İBB'ye kayyum atanması gerektiğini yazdı. Küçük yazısında dosyanın kilit isimlerinden olan, İngiliz ajanı olduğu öne sürülen Hüseyin Gün'ün dosyaya giren bazı konuşmalarına aktardı. Gün'ün Özkan ve Yanardağ ile yazışmaları olduğunu belirten Küçük şöyle devam etti:
Soruşturma dosyasına giren "Wickr" yazışmalarında çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı."Bluestar81" rumuzlu kullanıcıyla yapılan konuşmada, "Şu anda AK Parti kontrolünde kalan İstanbul ilçelerinden gerçek zamanlı dijital istihbarat topluyoruz" ifadeleri yer aldı.Bir diğer mesajda ise, "Yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) devreye soktuk; Böyle hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız çünkü bize resmî yetki verilmiş değil, ama ben riski aldım umarım bu siz ve kampanya tarafından dikkate alınır" ifadeleri dikkat çekti.Jupiter1881: "Bilmenize memnun olacaksınız ki, İstanbul Belediyesi veri tabanı kopyalama sorununu risklerini azaltmak için yapay zekâ dijital ordumuzu (etki aracı) kullandık ve aktive ettik. Bu kadar hassas araçları kullanırken dikkatli olmalıyız, çünkü bize resmî yetki verilmiş değil ama ben riski aldım. Umarım bu siz ve kampanya tarafından not edilmiştir."
Bu ifadelerin açıklanmaya ihtiyacı var. Eğer Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki ispatlanırsa ve bu casusluksa ağır suç işlenmiş demektir. O zaman İBB’ye kayyım atanması gerekir. Şimdilik elde edilen verilerle de atanacak gibi görünüyor...