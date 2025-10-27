İBB'ye kayyum sözünü ilk dillendiren Cem Küçük oldu

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, "siyasal casusluk" suçlamasıyla başlatılan yeni soruşturmada tutuklama kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında Necati Özkan ve Merdan Yanardağ da tutuklandı. Hali hazırda İBB'ye 19 Mart tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında ikinci tutuklama kararı verilmiş oldu.

Son dakika | İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında karar

İBB'YE KAYYUMU İLK DİLLENDİREN CEM KÜÇÜK OLDU

İmamoğlu'nun casusluk suçlaması gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından özellikle sosyal medyada İBB'ye kayyum atanmasına dair yorumlar da peşi sıra yapılmaya başlandı. Bu yorumu dillendirenlerden birisi de her defasında AKP'ye ve Erdoğan'a yakınlığını ifade eden isimlerin başında gelen Cem Küçük oldu.

Küçük'ün bugünkü yazısında casusluk soruşturması ile gelen tutuklama kararının ardından İBB'ye kayyum atanması gerektiğini yazdı. Küçük yazısında dosyanın kilit isimlerinden olan, İngiliz ajanı olduğu öne sürülen Hüseyin Gün'ün dosyaya giren bazı konuşmalarına aktardı. Gün'ün Özkan ve Yanardağ ile yazışmaları olduğunu belirten Küçük şöyle devam etti: