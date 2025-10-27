Son dakika | İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dahil toplam 5 kişi hakkında 'siyasal casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen hakimlik sorguları tamamlandı. Tutuklanmaları talep edilen İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ hakkında sorgulamaların ardından tutuklama kararı verildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Tutuklama kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Şüpheliler Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’ın; Soruşturma kapsamında özet olarak örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhuriyet Halk Partisi’nin yasa dışı yöntemlerle ele geçirilerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak ve bu amaç doğrultusunda mali nitelikli suçları işleme amacını matuf İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün Casusluk faaliyetleri kapsamında başta İstanbul ilindeki vatandaşlarımızın kişisel verilerinin yabancı ülke istihbarat birimlerine aktarılması eylemleri ve benzeri eylemler ile bu birimlerin unsurlarının talimatı ve yönlendirmesiyle faaliyetlerde bulunma eylemleri gerekçesiyle üzerlerine atılı “Siyasi Casusluk” suçundan sevk edildikleri İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir.’

NE OLMUŞTU

Dün (26 Ekim) sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, savcılık ifadelerinin ardından 'siyasi casusluk' iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İlk olarak İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ile gazeteci Merdan Yanardağ'ın hakimlik sorgusu tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun da hakimlik sorgusu daha sonra tamamlandı.

"ROMA'YI BENİM YAKTIĞIM DAHA GERÇEKÇİ BİR İDDİADIR"

Yanardağ ifadesinde "Hayatım boyunca mesleğim, emperyalizm ve siyonizme karşı mücadele ile geçti. Ben yurtsever ve sosyalist bir gazeteciyim. Bu bana yöneltilen en çirkin suçlamadır" dedi.

Ekrem İmamoğlu ise "Roma'yı benim yaktığım daha gerçekçi bir iddiadır" diyerek suçlamaları reddetti. İBB seçimlerini ilk kez kazandığı 2019'daki seçimlerinde 15 gün içinde manipülasyon yaratıldığına ilişkin iddialara da sert yanıt verdi. İmamoğlu 7 aylık bir seçim kampanyası yürüttüğünü 15 günlük bir çalışma ile kazanmadığını ifade etmişti.