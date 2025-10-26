Bankalar birbirine girdi! Başsavcılık 'casusluk' diyor ama onlar da kullanıyor: BDDK yetkilendirmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kampanya direktörü Necati Özkan ile TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ dahil 5 kişi hakkında 'casusluk' iddiasıyla soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça, “ByLock benzeri” diye nitelenen bir uygulama üzerinden yazışmalar yapıldığı iddia edildi. Ana akım kaynaklarda, "Wickr" adlı uygulama üzerinden Necati Özkan’la mesajlaşmalar bulunduğu ileri sürüldü.

Başsavcılık, "İstanbul Senin" uygulaması ile İstanbulluların kişisel verilerinin 'casusluk' amacıyla kullanıldığını iddia ediyor. Bu uygulamanın ise “WİCKR ME” isimli program ile yapıldığı belirtiliyor.

“ByLock benzeri” denilen "Wickr Me" uygulamasının, bankalar tarafından da güvenlik amacıyla kullanıldığı ve geliştiren firmalardan birinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bu alanda yetkilendirildiği ortaya çıktı.

"ŞİRKETLER VE BANKALAR DA KULLANIYOR"

Özlem Gürses'in YouTube kanalı ÖZ TV'ye konuk olan Teknoloji yazarı Füsun Nebil, "Wickr Me" isimli uygulamanın şirketler ve bankalar tarafından da kullanıldığını belirterek, "Şirketler kullanıyor, bankalar kullanıyor. Ben bilmiyordum İBB'de kullanıyormuş. Ama bu böyle casusluk yazılımlı değil, sadece kurumun kendi içinde haberleşmesini sağlayan bir yazılım" dedi.

"BANKALAR BİRBİRİNE GİRMİŞ DURUMDA"

Nebil, "Şimdi Kobil'den bahsettiniz. Sabahtan beri bankalar birbirine girmiş durumda. Çünkü BDDK'nın yeni bir yönetmeliği var 2023'te. Bu yönetmelik, bankalara giriş yaparken alan var ya, o yazılımı geliştirmek için yetkilendirilen iki firma var biri KOBİL. Bankalar diyorlar ki, 'şimdi adam casuslukla suçlandı ne yapacağız, bunu kaldırmamız mı geriyor, ne yapmamız gerekiyor?' Ama bu firma siz bira önce TEKNOFEST'te ödül aldığını söylediniz ben daha önemli bir şey söyleyeyim. Bu firma dünya çapında güvenlik sertifikası almış durumda. Yani bu firmanın güvenli olduğu uluslararası bağımsız otoriteler tarafından onaylanmış durumda. Böyle bir firma bu" dedi.

Fusun Nebil, açıklamalarının devamında, "İstanbul Senin'in giriş kısmını yapan firma. Aynı şekilde bankaların da giriş kısmını 'login' diyoruz ya, isim yazıyoruz, şifre yazıyoruz. Onu yapan, bunun için güvenlik lazım çünkü bankaya girecekseniz çok güvenli olması lazım, onu yazan firma. Bu firma BDDK'nin yetkilendirdiği iki firmadan bir tanesi" diye konuştu.

"BDDK TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN İKİ FİRMADAN BİRİ"

Füsun Sarp Nebil, T24'teki yazısında "Olayda adı geçen Kobil firması, BDDK tarafından ülkemizdeki bankaların login sistemini yapması için yetkilendirilmiş olan iki firmadan birisidir. Dolayısıyla sabahtan beri bankalar da "Ne oluyor" şeklinde şaşkın. Kobil BDDK'nın yetkilendirilmesinde, uyum denetimi için uluslararası ISAE3000 Güvence Raporu almış bir firma" diye yazmıştı.