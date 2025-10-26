Son Dakika | İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi 5 saatin ardından alınmaya başlandı.

Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi 5 saat sonra başladı

Ekrem İmamoğlu, bugün ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Saat 10.20'de Çağlayan Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu, binanın eksi 7'nci katındaki nezarethaneye konuldu.

7 AY SONRA İLK DEFA CEZAEVİNDEN ÇIKTI!

19 Mart’ta gözaltına alınan 23 Mart’ta ise tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez dışarıya çıkmış oldu. CHP’li milletvekilleri, Çağlayan Adliyesi’nin önünde nöbet tutarken vatandaşlar da adliyenin önüne akın ederek İmamoğlu’na destek mesajlarını iletti.

İFADESİ 5 SAATİN ARDINDAN BAŞLADI!

Saat 10.20'de Çağlayan Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu'nun ifade işlemleri, 5 saatin ardından yeni başladı.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ 3 SAAT SÜRDÜ

Savcılıkça ifadesi alınan İmamoğlu'nun işlemleri yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı. Savcılığın, İmamoğlu hakkındaki sevk yazısını yazması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞLAYAN'A DÖNÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin ardından yeniden İstanbul'a doğru yola çıktı. Özgür Özel, tekrar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelecek.