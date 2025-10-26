Son dakika | Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi 5 saat sonra başladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Casusluk iddiasıyla bugün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi 5 saatin ardından alınmaya başladı.

Hakkında casusluk soruşturması yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Saat 10.20'de Çağlayan Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu, binanın eksi 7'nci katındaki nezarethaneye konuldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in araya girmesi sonucunda yukarı katta bir odaya götürülen İmamoğlu, bu odada Özel ile birlikte eşi ve çocuğuyla görüştürüldü. İmamoğlu, görevlilere avukatıyla görüşmek istediğini de ifade ederek "Eğer görüştürmemek bir kural ise kural olduğunu söyleyin. Yoksa bu bir adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.

7 AY SONRA İLK DEFA CEZAEVİNDEN ÇIKTI!

19 Mart’ta gözaltına alınan 23 Mart’ta ise tutuklanan Ekrem İmamoğlu, bugün Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez dışarıya çıkmış oldu. CHP’li milletvekilleri, Çağlayan Adliyesi’nin önünde nöbet tutarken vatandaşlar da adliyenin önüne akın ederek İmamoğlu’na destek mesajlarını iletti.

İFADESİ 5 SAATİN ARDINDAN BAŞLADI!

Saat 10.20'de Çağlayan Adliyesi'ne götürülen İmamoğlu'nun ifade işlemleri, 5 saatin ardından yeni başladı.

