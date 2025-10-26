Özgür Özel Cevdet Yılmaz'ın da olduğu törende ayetle seslendi: Duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Küçükçekmece'de inşa edilen ve Türkiye ile Avrupa'nın en büyük inanç merkezlerinden biri olacak olan Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve adalet mesajları veren Özel, "Herkesin inancını özgürce yaşadığı, kimsenin kimliğinden ötürü dışlanmadığı, herkesin eşit hissettiği bir ülke düşlüyoruz" dedi.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu farklı siyasi partilerden temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmasına tüm konukları ve siyasi parti temsilcilerini selamlayarak başlayan Özel, siyasi gerilimlerin en yüksek olduğu zamanlarda bile diyaloğu sürdürmenin önemine dikkat çekti.

TARİHİ SÜREÇ VE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Özel, Zeynebiye Camii'nin 40 yılı aşan manevi yolculuğuna değindi. 1978'de Iğdır'dan göç eden Caferi vatandaşların 40 kişilik bir ibadethane ile başlattığı sürecin, 1999 depreminde caminin hasar görmesiyle yeni bir aşamaya evrildiğini hatırlattı. Depremden sonra uzun yıllar prefabrik bir yapıda ibadetlerini sürdüren cemaatin hayalinin, bugün 40 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği dev bir esere dönüştüğünü belirtti.

İnşaat sürecinde yaşanan ruhsat sorunları nedeniyle projenin 2017'ye kadar yavaş ilerlediğini ifade eden Özel, 2019'dan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle çalışmaların hızlandığını söyledi. Özellikle 2023'ten sonra Ekrem İmamoğlu'nun projeyi sık sık ziyaret ederek Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ile yakın çalıştığını ve ihtiyaçların karşılanması için tüm imkanları seferber ettiğini vurguladı. Özel, "İlk kazmanın vurulduğu andan bugüne, kimin hangi yöneticinin, hangi siyasetçinin katkısı varsa, kim alın teri döktüyse Allah hepsinden razı olsun" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İMAMOĞLU'NDAN SELAM VE ADALET MESAJI

Konuşması sırasında, aynı gün Çağlayan Adliyesi'nde bulunan Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi de aktaran Özel, İmamoğlu'nun Caferi toplumuna ve törene katılanlara özel selamlarını ilettiğini söyledi. İmamoğlu'nun, "Tüm Caferi canlara benden çok selam söyle" dediğini belirten Özel, adaletin tecelli etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birlik ve Kardeşliğin Sembolü Bir Eser

Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin mimari özelliklerine de değinen Özel, yapının taşıdığı sembolik anlamlara dikkat çekti. 72 bin metrekarelik kapalı alanın 72 Kerbela şehidini, kubbenin Hz. Zeynep'i, iki minarenin ise Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i temsil ettiğini belirtti. Caminin sadece bir ibadethane değil, Alevi'yi, Sünni'yi ve Caferi'yi buluşturan bir mekan olduğunu söyledi.

"HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ"

Konuşmasının sonunda inanç özgürlüğü ve laiklik ilkesine vurgu yapan Özel, CHP'nin her inanca ve kimliğe saygılı olduğunu, cemevlerinin ibadethane statüsünü savunduklarını yineledi. Siyasetin camiye, okula ve kışlaya girmemesi gerektiğini belirten Özel, sözlerini Maide Suresi'nin 8. ayetinden alıntı yaparak tamamladı:

"Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu, takvaya daha uygundur."