İBB casusluk soruşturmasında o uygulama bakın hangi diziden çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “casusluk” iddiası ile başlatılan soruşturmada, Necati Özkan ile Mehmet Gün arasında kullanıldığı öne sürülen ve FETÖ’nün ByLock uygulamasıyla eş tutulan şifreli mesajlaşma aracının Mr. Robot dizisinde karakterler arası iletişimde kullanıldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kampanya direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ casusluk ile suçlandı. Soruşturmada daha önce 4 Temmuz 2025’te casusluktan tutuklanan Mehmet Gün dosyanın kilit şüphelisi olarak yer alıyor. Savcılık ve haber akışlarına göre, dijital materyallerde yabancı irtibatlar ve kriptografik haberleşme kayıtları tespit edildiği iddia edildi.

Son Dakika | İmamoğlu yarın Çağlayan'da ifade verecek

Dosyada dikkat çeken başlık, “ByLock benzeri” diye nitelenen bir uygulama üzerinden yazışmalar yapıldığı iddiası. Ana akım kaynaklarda, Wickr adlı uygulama üzerinden Necati Özkan’la mesajlaşmalar bulunduğu ileri sürüldü.

MR. ROBOT AYRINTISI: DİZİDE WİCKR KULLANIYOR

Gündeme taşınan uygulama Wickr, yalnızca halka açık bir şifreli mesajlaşma aracı değil, popüler kültürde de yer almış bir yazılım. Mr. Robot’un 2. sezonunda Mobley’in Trenton’a mesaj atarken Wickr kullandığı, bölüm incelemelerinde açıkça belirtiliyor.

WİCKR NEDİR?

Wickr, 2012 yılında Amerikalı girişimciler tarafından geliştirilen, uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) teknolojisiyle çalışan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Kullanıcıların yazılı, sesli veya görsel mesajlarını belirli bir süre sonunda otomatik olarak silme özelliğiyle tanınır. “Ephemeral messaging” (geçici mesajlaşma) sistemine sahip olan uygulama, gönderilen mesajların yalnızca alıcı cihazda okunabilmesini ve üçüncü taraflarca izlenememesini sağlar. 2021 yılında Amazon Web Services (AWS) tarafından satın alınan Wickr, bireysel kullanıcılar için “Wickr Me” ve kurumlar için “Wickr Pro” veya “AWS Wickr” isimleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Gizlilik odaklı yapısı nedeniyle gazeteciler, araştırmacılar, şirket yöneticileri ve güvenlik kurumları tarafından tercih edilen uygulama, aynı zamanda “şifreli iletişimin” popüler örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Wickr, hesap oluştururken kullanıcıdan telefon numarası veya e-posta adresi istememesiyle dikkat çekiyor; bu da anonim iletişime imkân tanıyor. Uygulama herkes tarafından kullanılabiliyor.