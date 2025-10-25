Son Dakika | İmamoğlu yarın Çağlayan'da ifade verecek

Son Dakika | İmamoğlu yarın Çağlayan'da ifade verecek
Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, casusluk soruşturmasından yarın Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

Anketlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tarihi farklar atan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 200 günü aşkın süredir tutuklu.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik de dün bir soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın İsrail ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir şahısla irtibatta olduğu öne sürüldü. Bu casusluk iddiası ile başlatılan soruşturmada Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Tele1'e de herhangi bir mahkeme kararı, bir kesinleşmiş ceza olmadan kayyum atandı.

ÇAĞLAYAN'DA İFADE VERECEK

İmamoğlu'nun da bu soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Anka Haber'in aktardığına göre Ekrem İmamoğlu, yarın (26 Ekim) Çağlayan Adliyesi'nde ifade verecek.

CHP'DEN ADLİYE ÖNÜNE ÇAĞRI

CHP yönetimi, söz konusu süreci “siyasi operasyon” olarak değerlendirirken, parti yönetiminden milletvekillerine kadar geniş bir katılımla yarın Çağlayan Adliyesi önünde İmamoğlu’na destek verilmesi kararlaştırıldı.

CHP ifade süreci için genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri düzeyinde geniş bir dayanışma çağrısı yaptı. CHP lideri Özgür Özel’de Çağlayan’da olacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, "Çağlayan’da olacağız" ifadelerini kullandı. Çağrıya göre partililer ve yurttaşlar, yarın saat 11.00’de Çağlayan Meydanı’nda metro çıkışında bir araya gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Son dakika | Özgür Özel'den İmamoğlu kararı: Türkiye'ye dönüyorum
İBB casusluk soruşturmasında o uygulama bakın hangi diziden çıktı!
Tele1'e peş peşe destek ziyaretleri! "Gerçeği susturamayacaklar"
