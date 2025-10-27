Abdülkadir Selvi'den 'casusluk' yorumu: Seçimi kazandıktan sonra fotoğraf vermesi kanıtlamaya yetmez

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, “casusluk” soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlama için yeterli kanıt olmadığını söyledi.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, katıldığı bir canlı yayında tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “casusluk” soruşturmasında, İmamoğlu’nu suçlamaya yeterli kanıt olmadığını söyledi.

‘KANITLAMAYA YETMEZ’

Ekrem İmamoğlu ve itirafçı Hüseyin Gün arasında herhangi bir yazışmanın olmadığını kaydeden Selvi, Seçim kazanıldıktan sonra bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez” dedi.

Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun bununla (Hüseyin Gün ile) bir yazışması yok, bir şeyi yok” diye ekledi.

Bankalar birbirine girdi! Başsavcılık 'casusluk' diyor ama onlar da kullanıyor: BDDK yetkilendirmişBankalar birbirine girdi! Başsavcılık 'casusluk' diyor ama onlar da kullanıyor: BDDK yetkilendirmiş

NE OLMUŞTU

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu ve 4 kişi "casusluk" soruşturması kapsamında ifade verdi. Savcılık, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ı tutuklamaya sevk etti.

'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık Hüseyin Gün hakkındaki iddiaları yalanladı'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık Hüseyin Gün hakkındaki iddiaları yalanladı

16.00'da başlayan ifadeler yaklaşık 6 saat sonrasında tamamlandı. Cumhuriyet Savcısının ifadelerin ardından karar vermesi bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi 3 saat, tutuklu Necati Özkan'ın ifadesi ise 5 saat sürdü.

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

