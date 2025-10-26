'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme: Başsavcılık Hüseyin Gün hakkındaki iddiaları yalanladı

Kamuoyunda büyük tepki çeken ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan "casusluk" soruşturmasının tutuklu şüphelisi Hüseyin Gün hakkında dolaşıma sokulan "FETÖ üyeliğinden soruşturulduğu ve aklandığı" iddiası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anında reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım basın yayın organlarında, soruşturmaya konu olan Hüseyin Gün isimli şahıs hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği yönünde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış olup, bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon amaçlıdır” ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Başsavcılık, Hüseyin Gün'ün merkezinde olduğu "casusluk" soruşturmasının ise MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle genişletilerek sürdürüldüğünü bildirdi. Daha önce yapılan açıklamalarda, 4 Temmuz’da tutuklanan Hüseyin Gün’ün yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, kriptolu haberleşme araçları kullandığı ve farklı ülkelerdeki iç karışıklıkları finanse ettiği yönünde tespitlerin olduğu belirtilmişti.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Gün’ün dijital materyallerinde askeri mühimmat fotoğrafları, İsrail vatandaşlarına ait pasaport görselleri ve istihbari içerikli belgeler ele geçirildi. Ayrıca, Gün'ün FETÖ ve PKK bağlantılı kişiler ile yabancı konsolosluk görevlileriyle çok sayıda irtibatının olduğu da tespitler arasında yer aldı. MASAK raporuna göre ise, herhangi bir ticari faaliyeti olmamasına rağmen Gün'ün hesaplarında 85 milyon liralık şüpheli bir para hareketi belirlendi.

SORUŞTURMA İMAMOĞLU, ÖZKAN VE YANARDAĞ'I DA KAPSIYOR

Savcılık açıklamasında, Hüseyin Gün’ün yabancı istihbarat görevlileriyle "Wickr" adlı gizli bir haberleşme uygulaması üzerinden görüştüğü ve bu görüşmelerde Türkiye’de görev yapmış iki eski bakana ait gizlice çekilmiş fotoğrafların paylaşıldığı da belirtildi.

Soruşturmanın bir diğer boyutunu ise, Gün'ün "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" kapsamında Necati Özkan'la irtibat kurduğu ve seçmen bilgileri ile stratejik analizleri yabancı istihbarat servisleriyle paylaştığı iddiası oluşturuyor. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında da "casusluk" suçlamasıyla adli işlemlerin yürütüldüğü biliniyor.