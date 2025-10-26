Son dakika | Hüseyin Gün itirafçı oldu

İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında ilişkilendirilmeye çalışılan Hüseyin Gün adlı kişinin, 2019 yerel seçimlerinden sonra Necati Özkan'a giderek sosyal medya verileri satmaya çalıştığı ancak Necati Özkan'ın bunu reddetmesinden sonra bir daha Gün'ü görmediği öğrenildi. Özel'in açıklamasına göre Hüseyin Gün adlı kişi İngiliz ajanı olduğunu ve İngiliz istihbaratına çalıştığını itiraf etti. Özel, casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün adlı kişinin itirafçı olduğunu ve İngiliz istihbaratına çalıştığını itiraf ettiğini duyurdu.

Özgür Özel, adliye önünde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biraz önce yukarıda öğrendik ki, hani Necati Özkan'la birlikte bilgileri sızdırdı deyip de, Necati Özkan'ın '2019 seçiminden sonra bir kez gördüm. Sosyal medya analizi satmaya geldi ve almadık gitti. Bir daha görmedim' dediği kişi, Ekrem Başkan'la ilişkilendirmeye çalıştıkları kişi biraz önce itirafçı olmuş, 'İngiliz ajanıyım ben' demiş. İngiliz ajanıyım.",

Özel, konuşmasında AKP'yi eleştirerek, "Vallahi İngiliz istihbaratıyla Suriye'de çalışan, Suriye rejimi için plan yapan, İngiliz istihbaratının çizdiği plana göre Suriye'de olan bitenden haberim vardı deyip de hava yapan değilim. İngiliz istihbaratıyla çalışmaya biz değil, AK Partililer alışıktır, AK Partililer" dedi.

Hüseyin Gün'ün tutuklanma ve itirafçı olma sürecine de değinen Özel, şunları söyledi:

"Ve itirafçı olan kişi, itirafçı olan kişi, buradan açıklıyorum, Hüseyin Gün. 4 Temmuz'da tutuklanmış. Silivri'de dururken alınmış, Ankara Sincan'a götürülmüş. Aylarca Ankara'da tutulmuş. Kendisinden birçok görüşmeler yapılmış. Sonra dönmüş gelmiş, burada sorgulanmış, daha ilk gün itirafçı olacakmış."