Cami imami tefecilik operasyonunda tutuklandı

Karabük'te düzenlenen tefecilik operasyonunda cami imamı dahil 2 kişi tutuklanırken, müezzin ve 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karabük'te 25 Kasım 2025 düzenlenen tefecilik operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, gözaltına alınan Z.D., O.E., A.D. ve A.P.'nin hesaplarında, 45 milyon 496 bin 815 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu belirlendi.

Şüphelilrden Z.D.'nin imam olduğu tespit edildi.

ÖDEME TAKİBİ AJANDALARI BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde ve şahısların üzerinde yapılan aramada, Glock marka tabanca, 96 adet fişek, 2 milyon 250 bin TL değerinde 5 senet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 44 bin TL, müştekilere ait kredi kartları ve ödeme takibi notlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sona eren şüpheliler adliyeye sevk edildi. O.E. ve A.P. adli kontrolle serbest bırakılırken, imam Z.D. ile A.D. tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Adli kontrolle serbest bırakılanlardan birinin de müzezzin olduğu öğrenildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

