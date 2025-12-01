Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K., O.U., M.T., K.K., B.T., T.L., İ.K., A.A., S.D., E.Y., Z.S. ve H.D. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı" dedi.

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin izini titizlikle sürdüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle; '5464 sayılı kanuna aykırılık, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanarak yarar sağlama, sahte banka/kredi kartı üretme, tefecilik, dolandırıcılık' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan F.K. Gürcistan'da, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.U. Gürcistan'da, 'Kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.T. Gürcistan'da, 'Dolandırıcılık, silahla tehdit, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma, uyuşturucu madde satın almak ve kullanmak, hakaret, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Gürcistan'da, 'Kasten yaralama, yağma, mala zarar verme, suçluyu kayırma, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.T. Gürcistan'da, 'Hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, tehdit, yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.L. Gürcistan'da, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.K. Gürcistan'da,

