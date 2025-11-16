Son dakika | 10 suçlu daha yurda getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son bilgilendirmede kırmızı bülten ile aranan 7 suçlunun ve ulusal seviyede aranan 3 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Haklarında kırmızı bülten ile arama kararı 7 suçlu ve yine haklarında ulusal seviyede arama kararı olan 3 suçlu; Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas'tan yurda getirildi.

TOPLAM 10 SUÇLU DAHA YURDA GETİRİLDİ

Bakan Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede: EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde,

“Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. ve E.G. isimli şahıslar ALMANYA’da,

“Taksirle adam öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.D. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Terör örgütüne üye olma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs FAS’ta,

“Dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Vergi usul kanununa muhalefet, Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık” suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da,

“Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlama, resmi belgede sahtecilik” suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Yerlikaya operasyonlarda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

