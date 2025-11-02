Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt dışına kaçan organize silahlı suç orgütlerine karşı yürütülen son çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu kırmızı bültenle 9, ulusal seviyede ise aranan 2 suçluyu, Gürcistan (6), Almanya (3), Arnavutluk ve Belçika’dan Türkiye'ye getirildiklerini bildirdi.

"SUÇ İŞLEYENLERİ BİR BİR YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRİYORUZ"

Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bültenle Aradığımız 9, Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu, GÜRCİSTAN(6), ALMANYA (3), ARNAVUTLUK ve BELÇİKA’dan Ülkemize Getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A., R.A., Ö.İ., R.O., Z.Y., G.Y., E.L., U.Ç., T.C. ile ulusal seviyede aranan S.V. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu;

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle;

“Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kooperatif Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“İş Yerinde Silahla Yağmaya Teşebbüs, Silahla Geceleyin İş Yerinde Yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Taşıma, Silahla Tehdit ve Suç Üstlenme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.İ. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan R.O. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Z.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Kasten Öldürme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan G.Y. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.L. isimli şahıs ALMANYA’da,

“Tasarlayarak Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan U.Ç. isimli şahıs ARNAVUTLUK’ta,

“Hırsızlık (2 kez), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme (2 kez), Mala Zarar Verme (2 kez), İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan T.C. isimli şahıs BELÇİKA’da,

“Dolandırıcılık, Mühür Bozma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 1072 Sayılı Kanuna Aykırılık” suçlarından Ulusal seviyede aranan S.V. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da,

“Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hırsızlık” suçlarından Ulusal seviyede aranan A.G. isimli şahıs GÜRCİSTAN’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz"