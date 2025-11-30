İş yerlerini kurşunlayan tefecilere operasyon!

İş yerlerini kurşunlayan tefecilere operasyon!
Yayınlanma:
Batman’da yüksek faizle borç veren ve borçlar ödenmeyince mağdurların iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 2 kişi tutuklanırken iş yerlerinin kurşunlanma anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı iş insanlarını ekonomik sıkıntılarından faydalanarak yüksek faizle borçlandıran ve tehdit yoluyla baskı altına alan suç örgütü deşifre edildi.

Muğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandıMuğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandı

Şüphelilerin bir iş insanına tefecilik yaparak borç para verdikleri, çek ve senet imzalattıkları belirlenirken borcunu ödeyemeyen iş insanına gözdağı vermek için şüpheli M.S.D.’nin azmettirmesi sonucunda motosikletli D.D. tarafından iş yerinin kurşunlandığı tespit edildi.

batmanda-is-yeri-kursunlayan-tefecilere-1040208-308688.jpg

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, M.S.D., D.D., N.G. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çek, senet ve tefecilik faaliyetlerine ilişkin belgeler ele geçirildi.

batmanda-is-yeri-kursunlayan-tefecilere-1040219-308688.jpg

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve N.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından kontrolle serbest bırakıldı. M.S.D. ve D.D. tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Deprem uzmanından kritik uyarılar: 'Türkiye Japonya'dan daha tehlikeli' dedi
Emekli maaşlarını 36 bin liraya çıkarabilecek dava!
Nihat Özdemir Fenerbahçelileri topladı: Aziz Yıldırım da oradaydı
Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Türkiye
Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Artvin’de bahçedeki yangın ormana sıçradı! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor
Naci Görür'den yürekleri ağza getiren açıklama: Kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor
Adana’da kan donduran anlar! Çocuğun başını otomobile çarpıp yere fırlattı
Adana’da kan donduran anlar! Çocuğun başını otomobile çarpıp yere fırlattı