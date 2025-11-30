İş yerlerini kurşunlayan tefecilere operasyon!

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı iş insanlarını ekonomik sıkıntılarından faydalanarak yüksek faizle borçlandıran ve tehdit yoluyla baskı altına alan suç örgütü deşifre edildi.

Muğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandı

Şüphelilerin bir iş insanına tefecilik yaparak borç para verdikleri, çek ve senet imzalattıkları belirlenirken borcunu ödeyemeyen iş insanına gözdağı vermek için şüpheli M.S.D.’nin azmettirmesi sonucunda motosikletli D.D. tarafından iş yerinin kurşunlandığı tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, M.S.D., D.D., N.G. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çek, senet ve tefecilik faaliyetlerine ilişkin belgeler ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve N.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından kontrolle serbest bırakıldı. M.S.D. ve D.D. tutuklandı.