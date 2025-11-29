Muğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinde tefecilik faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, yüksek faizle para verip vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüpheli, 25 Kasım'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınla yakalandı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 29 adet senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname ve 16 tarihi sikke bulunuyor. Ayrıca 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçağa da el konuldu.

BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Salih B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.