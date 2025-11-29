Muğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandı

Muğla'da tefeci operasyonu: Baba ve oğulları tutuklandı
Yayınlanma:
Muğla’nın Ortaca ilçesinde, yüksek faizle para vererek vatandaşları borçlandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden baba İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K. tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheli Salih B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca ilçesinde tefecilik faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, yüksek faizle para verip vatandaşları borçlandırdığı öne sürülen 4 şüpheli, 25 Kasım'da önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınla yakalandı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonlarda, suç faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale el konuldu. Ele geçirilenler arasında 29 adet senet, 2 boş senet karnesi, 2 araç rehin sözleşmesi, 2 tapu, 12 vekaletname ve 16 tarihi sikke bulunuyor. Ayrıca 115 mermi, 1 tabanca şarjörü ve 1 bıçağa da el konuldu.

Ukrayna istihbaratı Karadeniz'deki gemilere saldırı anı paylaştıUkrayna istihbaratı Karadeniz'deki gemilere saldırı anı paylaştı

BABA VE 2 OĞLU TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet K. ile oğulları Batuhan Veli K. ve Barış K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli Salih B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Türkiye
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!
Hatay'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!
Siirt'te Alzheimer hastası adam 74 gün sonra ölü bulundu
Siirt'te Alzheimer hastası adam 74 gün sonra ölü bulundu