Bursa'da baraka yangını: 1 kişi hastanede

Yayınlanma:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişi hastaneye kaldırıldı.

BARAKA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Yangın, sabah saat 04.00 sıralarında Gaziakdemir Mahallesi 5'inci Gümüş Sokak'ta bulunan barakada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklanan alevler, kısa sürede barakayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın alanında yoğun dumandan etkilenen yabancı uyruklu bir kişiye, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Kişinin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak barakada önemli ölçüde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarın boyutu, itfaiye ve polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

