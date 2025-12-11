Kimya fabrikasındaki yangınının çıkış noktası belli oldu

Kimya fabrikasındaki yangınının çıkış noktası belli oldu
Yayınlanma:
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kimya fabrikasındaki dev yangının madeni yağ bölümünden çıktığı tespit edildi.

Dün Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kimya fabrikasında dev bir yangın çıktı. Çıkan yangının dumanları gökyüzünü kaplarken dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasındaki yangın saat 11.30 sularında çıktı.

kirikkalede-kimya-fabrikasinda-yangin-1056318-313482.webp

70 İŞÇİ VARDI

Edinilen bilgilere göre fabrikada 70 işçi çalışıyordu. Ancak yangının başlaması ile işçiler dışarı çıktı.

Kimya fabrikasında dev yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldüKimya fabrikasında dev yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

10 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLEBİLDİ

80 araç ve 262 itfaiye personeliyle müdahale edilen yangın 10 saatte söndürüldü. Ancak fabrika tamamen yandı. 70 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangında can kaybı yaşanmadı. 1 itfaiye personeli ve 1 fabrika çalışanı dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

kirikkalede-kimya-fabrikasinda-yangin-1056316-313482.jpg

YANGININ ÇIKTIĞI NOKTA BELLİ OLDU

Yapılan ilk inceleme sonucunda yangının, madeni yağ üretim bölümünde çıktığı belirlendi. İtfaiyenin enkazda çalışması sürerken, jandarma da tedbir amacıyla bölgede bekliyor. Yangının ardından enkaz yığını haline gelen fabrika havadan dronla görüntülenirken, soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

