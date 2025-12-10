Kimya fabrikasında dev yangın! Dumanlar kilometrelerce öteden görüldü

Kırıkkale'de Yahşihan ilçesi Kızılırmak Caddesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında saat 11.30 sularında yangın çıktı.

ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI

Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Fabrikadan yükselip, gökyüzünü kaplayan dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika ve çevresindeki diğer iş yerleri tahliye edildi.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor