30 milyon lira cezası olan firari gardıroptan çıktı

Yayınlanma:
Konya'da, biri 'dolandırıcılık' olmak üzere toplam 49 farklı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 11 aydır aranan Mehmet A., saklandığı evde yatak odasındaki gardırobun üst kısmında battaniyenin altında yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 aydır firari olan ve hakkında toplam 49 yakalama kararı bulunan Mehmet A.'nın izini sürdü. Şüphelinin arandığı suçlar arasında bir 'Dolandırıcılık' suçu ile 48 adet 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçu yer alıyordu.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, polis ekipleri şüphelinin Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak'taki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, polis ekipleri evde yaptıkları aramada Mehmet A.'yı yatak odasındaki gardırobun üst kısmında, bir battaniyenin altına gizlenmiş halde buldu.

Markette raftaki fiyatla kasadaki fiyat farkı icraya taşındıMarkette raftaki fiyatla kasadaki fiyat farkı icraya taşındı

30 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZASI VAR

Gözaltına alınan Mehmet A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Ayrıca şüphelinin, yakalama kararına konu olan suçlarından dolayı hakkında 30 milyon liranın üzerinde idari para cezası bulunduğu da belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Türkiye
Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi
Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Veli Göçer hayatını kaybetti: Veli Göçer kimdir?
Veli Göçer hayatını kaybetti: Veli Göçer kimdir?