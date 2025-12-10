30 milyon lira cezası olan firari gardıroptan çıktı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 11 aydır firari olan ve hakkında toplam 49 yakalama kararı bulunan Mehmet A.'nın izini sürdü. Şüphelinin arandığı suçlar arasında bir 'Dolandırıcılık' suçu ile 48 adet 'Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçu yer alıyordu.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, polis ekipleri şüphelinin Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Şeyhali Sokak'taki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, polis ekipleri evde yaptıkları aramada Mehmet A.'yı yatak odasındaki gardırobun üst kısmında, bir battaniyenin altına gizlenmiş halde buldu.

30 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZASI VAR

Gözaltına alınan Mehmet A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Ayrıca şüphelinin, yakalama kararına konu olan suçlarından dolayı hakkında 30 milyon liranın üzerinde idari para cezası bulunduğu da belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.