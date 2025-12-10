Markette raftaki fiyatla kasadaki fiyat farkı icraya taşındı

Markette raftaki fiyatla kasadaki fiyat farkı icraya taşındı
Yayınlanma:
İzmir'in Bornova ilçesinde marketten satın aldığı 1 koli maden suyunun raf fiyatı (100 TL) ile kasa fiyatı (115 TL) arasındaki 15 liralık farkın iadesi için tüketici hakem heyetine başvuran avukat Ege Görkem Ertürk, heyetin tüketici lehine verdiği karara rağmen ödeme yapmayan zincir market hakkında icra takibi başlattı.

İzmir'de yaşayan avukat Ege Görkem Ertürk, nisan ayında bir zincir marketten aldığı 1 koli maden suyunun raf fiyatının 100 lira olmasına rağmen, kasada 115 lira olarak fiyatlandırılması üzerine hukuki süreç başlattı. Ertürk, market görevlisine 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini hatırlatarak, raf fiyatının geçerli olması gerektiğini belirtse de talebi reddedilince ödeme fişiyle tüketici hakem heyetine başvurdu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARI

Heyet, yaptığı inceleme sonucunda tüketiciyi haklı bularak kararında şunları kaydetti:

"Tüketici talebinin 6502 Sayılı Kanunun 54-2 maddesi 'etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır' hükmü kapsamında olduğu anlaşıldığından, tüketici talebinin kabulü doğrultusunda karar verilmesi gerektiği değerlendirilmiştir."

Piyango bileti fiyatları uçtu: Vatandaşlar ortaklaşıp alıyor!Piyango bileti fiyatları uçtu: Vatandaşlar ortaklaşıp alıyor!

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Haziran ayında çıkan bu karara rağmen marketin 15 liralık fiyat farkını iade etmemesi üzerine avukat Ertürk, alacağın tahsili için icra takibi başlattı. Ertürk, marketin kurumsal e-posta hesabına iki kez bildirim yapmasına rağmen muhatap bulamadığını ve cevap alamadığını söyledi.

avukat.jpg

Mücadele amacının yalnızca 15 lira olmadığını vurgulayan Ertürk, haksızlığa dikkat çekmek istediğini belirterek bu ifadeleri kullandı:

"Benim 15 liraya bir ihtiyacım yok. 15 lira komik bir rakam olarak kalıyor. Fakat kimse hakkını aramıyor. Ben kanun gereği hakkım olanı korumak amaçlı ve oradaki çalışanların lakayıt, umursamaz, 'ben cebimden 15 lira vereyim, büyütmeyin' tarzındaki yaklaşımına sinirlendiğim için tüketici hakem heyeti yoluna gittim."

Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara çağrıda bulunan Ertürk, e-Devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurmanın tamamen ücretsiz ve kolay olduğunu hatırlatarak, herkesin hakkını araması gerektiğini ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Emekli ve asgari ücretli sıkın dişinizi! 21 gün sonra aylık geliriniz 63 bin lira olacak
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Türkiye
Rıza Akpolat 'itirafçı oldu' iddiasına yanıt verdi
Rıza Akpolat 'itirafçı oldu' iddiasına yanıt verdi
Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi
Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu