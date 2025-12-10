Piyango bileti fiyatları uçtu: Vatandaşlar ortaklaşıp alıyor!

Kadirli Atatürk Caddesi'nde Milli Piyango satışı yapan Ziya Bekar, bu yılki satışların özellikle tam ve yarım biletlerde zayıf olduğunu aktardı. Çeyrek bilete talebin daha çok olduğunu belirten Bekar, "Geçenlerde iki asgari ücretli arkadaş geldi, bir bileti ortak aldılar. Adamlar diyor ki 'Geçimimizi zaten zor sağlıyoruz, ümidimizi buna bağladık'. Asgari ücretli bir çeyrek bileti ortak alıyorsa bu iş sıkıntı. Ben yıllardan beri satarım ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorum." dedi.

Bekar, 200 liralık çeyrek biletin dahi ortak alınması karşısında şaşkınlığını dile getirirken, müşterilerin "Ona (yarım bilete) gücümüz zaten yetmiyor, çeyreği zor alıyoruz" şeklinde cevap verdiğini aktardı.

VATANDAŞLARDAN BİLET FİYATLARINA TEPKİ

Milli Piyango almak için bölgeye gelen vatandaşlar da yüksek bilet fiyatlarına isyan etti. Bir vatandaş, "Bilet almaya geldim, fiyatlar çok uçuk, 800 lira, nasıl alalım? Erkek kuaförüyüm ben. Fiyatlar çok yüksek, alamam, imkanı yok" derken; bir emekli vatandaş ise, "Bilet alamayacağım, emekliyim ben. Bilet 800 lira, benim aylığım kaç lira?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"EKMEĞİ BULAMIYORUZ NASIL BİLET ALALIM"

Başka bir yurttaş ise ekonomik durumun vahametini şu sözlerle özetledi: