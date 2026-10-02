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BUDO seferlerini fırtına vurdu: Tek tek iptal ettiler

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına sebebiyle dört BUDO seferi iptal edildi. İptal duyurusu BUDO'nun internet sitesinden yayımlandı.

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BUDO seferlerini fırtına vurdu: Tek tek iptal ettiler

Marmara'da özellikle denizde etkili olan fırtına ulaşımı daa olumsuz etkiledi. Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO)'nin internet sitesinden yapılan açıklamada bugün dört farklı seferin olumsuz hava koşulları sebebiyle şptal edildiği duyruldu.

İptal edilen seferler BUDO'nun sitesinden duyruldu. Duyruya göre iptal edilen seferler şöyle:

- 16:45 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

- 17:00 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

-19:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

-19:30 tarihindeki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO'nun 4 seferi iptal olduBUDO'nun 4 seferi iptal oldu
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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