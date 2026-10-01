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BUDO'nun 4 seferi iptal oldu

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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BUDO'nun 4 seferi iptal oldu

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

BUDO SEFERLERİNDEN 4'Ü İPTAL EDİLDİ

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. (DHA)

BUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildiBUDO duyurdu: 8 sefer iptal edildi

BUDO HAKKINDA

Bursa Deniz Otobüsü olan BUDO, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete açılmış, İDO seferlerine alternatif olarak planlandı.

Yıl boyunca Marmara Denizi feribot iskeleleri arasında seferler düzenleyen BUDO seferlerine zaman zaman ek seferler de ekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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