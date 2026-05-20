Bu cani sokakta mı gezecek? Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu döverek öldürmeye çalıştı

Afyonkarahisar'da Ali A., oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu öldüresiyle dövdü. Ali A., sokakta yakaladığı çocuğu defalarca yumruk atıp, tokatladığı ve havaya kaldırıp yere fırlattığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Susuz beldesinde geçen hafta akşam saatlerinde, aynı mahallede yaşayan ve ikisi de 12 yaşında olan 2 çocuk, bilinmeyen nedenle kavga etti. Çocuklardan biri kavganın ardından eve giderek, durumu babası Ali A.'ya anlattı.

SAĞA SOLA SAVURUP, YERE FIRLATTI

Bunun üzerine Ali A., oğlundan diğer çocuğun ismini öğrenerek sokağa çıkıp arama başladı. Ali A., yolda karşılaştığı çocuğa saldırıp tokat ve yumruk dövdü, sağa sola savurup, yere fırlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali A.'nın beraberindeki 2 çocukla yanına gelen çocuğa saldırıp dövdüğü yer aldı.

ÇOCUK UZUN SÜRE AYAĞA KALKAMADI

Ali A.'nın çocuğa peş peşe yumruk ve tokat attığı, aldığı darbelerle çocuğun sendelediği, Ali A.’nın ardından çocuğu defalarca havaya kaldırıp yere fırlattığı, çocuğun uzun süre ayağa kalkamadığı görüldü.

Çevredeki birkaç kişi ile yoldan geçen bazı araç sürücüleri ise olaya müdahale etmek yerine seyretti.

Olayın ardından darp raporu alan çocuğun ailesi, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'ne başvurup, Ali A.'dan şikayetçi oldu.

Ailenin olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'ne de başvurduğu bildirildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. (DHA)

