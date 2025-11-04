Bolu’da şap krizi! 22 bölge karantinaya alındı

Bolu’da şap krizi! 22 bölge karantinaya alındı
Yayınlanma:
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şap hastalığının ortaya çıkmasının ardından toplam 22 yerleşim yerinde kapsamlı karantina tedbirleri devreye alındı. Yetkililer, hastalığın kontrolü için hayvan pazarını da süresiz olarak kapattı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 18 köy ve 4 mahallede kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mudurnu Hayvan Pazarı'nın faaliyetleri de geçici süreyle durduruldu.

HASTALIК KARACAKAYA MAHALLESİ'NDE TESPİT EDİLDİ

Mudurnu İlçe Tarım Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki Karacakaya Mahallesi'nde ortaya çıkan şap vakası sebebiyle, hastalığın diğer bölgelere yayılmasını engellemek için acil önlemler devreye sokuldu.

22 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA BAŞLATILDI

Hastalığın kontrol altına alınması amacıyla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ve Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana, Karacakaya mahalleleri karantina bölgesi ilan edildi.

Dünya yeni bir pandeminin eşiğinde mi? Salgın hastalık taşıyan maymunlar firar ettiDünya yeni bir pandeminin eşiğinde mi? Salgın hastalık taşıyan maymunlar firar etti

HAYVAN NAKLİYATI YASAKLANDI

Uygulanan tedbirler çerçevesinde söz konusu bölgelerdeki hayvan hareketleri tamamen yasaklandı. Yalnızca kesimhaneye gönderilmek üzere denetimli hayvan taşımacılığına müsaade edilecek.

Çin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildiÇin’de salgın krizi: 1.700 kişiye bulaştı “acil durum” ilan edildi

PAZARIN FAALİYETİ DURDURULDU

Hastalığın daha geniş bir alana yayılma tehlikesine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da yeni bir karar alınana dek kapalı tutulacak.

Yetkililer, çiftçilerin ve halkın karantina düzenlemelerine sıkı sıkıya uymasını, hastalık semptomu gösteren hayvanların varlığı konusunda ivedilikle yetkili mercilere haber verilmesini talep etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Türkiye
Güllü dengesini kaybederek mi düştü? Kriminal rapor ortaya çıktı!
Güllü dengesini kaybederek mi düştü? Kriminal rapor ortaya çıktı!
İSKİ’den iddialara yanıt: Tüm işlemler mevzuata uygun
İSKİ’den iddialara yanıt: Tüm işlemler mevzuata uygun
Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı
Amasya'da Soğan deposu alev alev yandı