Bolu’da şap krizi! 22 bölge karantinaya alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle 18 köy ve 4 mahallede kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mudurnu Hayvan Pazarı'nın faaliyetleri de geçici süreyle durduruldu.

HASTALIК KARACAKAYA MAHALLESİ'NDE TESPİT EDİLDİ

Mudurnu İlçe Tarım Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki Karacakaya Mahallesi'nde ortaya çıkan şap vakası sebebiyle, hastalığın diğer bölgelere yayılmasını engellemek için acil önlemler devreye sokuldu.

22 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA BAŞLATILDI

Hastalığın kontrol altına alınması amacıyla Esenkaya, Pelitözü, Karataş, Kilözü, Bostancılar, Ormanpınar, Dolayüz, Karşıköy, Delice, Munduşlar, Hüsamettindere, Gelinözü, Gürçam, Tımaraktaş, Yeniceşeyhler, Sürmeli, Fındıcak, Karapınarkavağı köyleri ve Yıldırım Beyazıt, Musalla, Kaygana, Karacakaya mahalleleri karantina bölgesi ilan edildi.

HAYVAN NAKLİYATI YASAKLANDI

Uygulanan tedbirler çerçevesinde söz konusu bölgelerdeki hayvan hareketleri tamamen yasaklandı. Yalnızca kesimhaneye gönderilmek üzere denetimli hayvan taşımacılığına müsaade edilecek.

PAZARIN FAALİYETİ DURDURULDU

Hastalığın daha geniş bir alana yayılma tehlikesine karşı Mudurnu Hayvan Pazarı da yeni bir karar alınana dek kapalı tutulacak.

Yetkililer, çiftçilerin ve halkın karantina düzenlemelerine sıkı sıkıya uymasını, hastalık semptomu gösteren hayvanların varlığı konusunda ivedilikle yetkili mercilere haber verilmesini talep etti.