Dünya yeni bir pandeminin eşiğinde mi? Salgın hastalık taşıyan maymunlar firar etti

ABD’nin Mississippi eyaletindeki Jasper County’de Tulane Üniversitesi’ne ait laboratuvar maymunlarını taşıyan bir kamyon devrildi.

Maymunların deney için kullanıldığı ve salgın hastalık taşdığı öğrenildi.

ABD polisinin açıklamasına göre, Florida’daki bir test merkezine götürülen 21 makak maymunundan bazıları kazanın ardından kaçtı. Yetkililer, maymunlardan çoğunun yakalandığını söylese de maymunların bir kısmı hâlâ kayıp.

MAYMUNLAR KOVİD TAŞIYORMUŞ

Polis, halkı kesinlikle hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı:

“Bu maymunlara dokunmaya ya da yakalamaya çalışmayın. Agresif olabilirler ve hepatit C, herpes, COVID gibi hastalıkları taşıyabilirler.”

Kaçan maymunlardan beşinin güvenlik gerekçesiyle öldürüldüğü açıklandı. Tulane Üniversitesi’nden ekipler, kalan hayvanları toplamak ve temizlik çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye gönderildi.

Mississippi Yaban Hayatı, Balıkçılık ve Parklar Dairesi de olaya müdahale etti. Bir hayvan imha şirketiyle iş birliği yapılarak bölge temizlenmeye başlandı. Otoyolun bir kısmı hâlâ trafiğe kapalı.

Polisin paylaştığı paylaşılan görüntülerde, yol kenarına dağılmış kafesler ve hayatta kalan hayvanları yakalamaya çalışan ekipler görülüyor.

Maymunların kaçtığı kazanında Amerika'daki Interstate 59 otoyolunun 117. mil işareti yakınlarında, Heidelberg kasabasının kuzeyinde meydana geldiği öğrenildi.