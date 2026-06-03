Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti
Ankara ile İstanbul arasındaki önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli'nden, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon 51 bin 507 araç geçiş yaptı.
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Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.
Yoğunluk, tatilin ilk günlerinde Ankara istikametine, son günlerinde İstanbul istikametine doğru yaşandı.
BAYRAM TATİLİNDE 1 MİLYON 51 BİN 507 ARAÇ GEÇTİ
Otoyolda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden, 1 milyon 51 bin 507 araç geçiş yaptı. 587 bin 526 araç tatil boyunca Ankara istikametine geçiş yaparken, 463 bin 981 araç ise İstanbul yönüne geçiş yaptı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi