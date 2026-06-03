Bolu Dağı Tüneli'nden 1 milyondan fazla araç geçti

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk, tatilin ilk günlerinde Ankara istikametine, son günlerinde İstanbul istikametine doğru yaşandı.

BAYRAM TATİLİNDE 1 MİLYON 51 BİN 507 ARAÇ GEÇTİ

Otoyolda bulunan Bolu Dağı Tüneli'nden, 1 milyon 51 bin 507 araç geçiş yaptı. 587 bin 526 araç tatil boyunca Ankara istikametine geçiş yaparken, 463 bin 981 araç ise İstanbul yönüne geçiş yaptı. (DHA)