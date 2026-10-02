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Boğazına şeker kaçtı, ölümden heimlich ile kurtuldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kayseri İl Müdürlüğü'nde bir vatandaşın boğazına şeker kaçtı. Kurum personelinin heimlich manevrası ile vatandaş kurtuldu.

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Kayseri’de nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bilinçli personeli tarafından heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde meydana gelen olayda nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaş, boğulma tehlikesi geçirdi. O sırada durumu fark eden kurum personeli, vatandaşa heimlich manevrası yaparak hayatını kurtardı. O anlar kurumun güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde nefes almakta zorlanan kişiye, personelin heimlich manevrası uyguladığı anlar yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kurumumuzda nefes borusuna şeker kaçan bir vatandaşımız, personelimizin dikkati ve hızlı heimlich manevrası müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, doğru zamanlama ve bilinciyle hayat kurtaran mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İlk yardım hayat kurtarır” ifadelerine yer verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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