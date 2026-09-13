Hatay'da kusursuz Heimlich manevrası: Kraker nefes borusuna kaçan mesai arkadaşını kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, nefes borusuna kraker kaçan belediye çalışanı kadın, mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Türkiye'nin birçok yerinde bir dönem sosyal medyaya da konu olan Heimlich manevrası yapma anları, bu kez Hatay'da yaşandı. Korkutucu anlar Samandağ Belediyesi binasında yaşandı. Kimliği açıklanmayan kadın çalışanın yemek yediği sırada nefes borusuna kraker kaçtı.

BOŞUNA "HEIMLICH MANEVRASI ÜLKESİ" DEMİYORLAR

Nefes almakta zorlanan kadın çalışanın durumunu fark eden mesai arkadaşı Ali Özcan Yatkın, hemen ilk yardımı gerçekleştirdi. Yatkın mesai arkadaşının yanına giderek Heimlich manevrası uyguladı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yatkın’ın müdahalesiyle kraker çıkan kadın yeniden nefes almaya başladı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kurtarma anları belediyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)