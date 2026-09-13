Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Hatay'da kusursuz Heimlich manevrası: Kraker nefes borusuna kaçan mesai arkadaşını kurtardı

Hatay'da kusursuz Heimlich manevrası: Kraker nefes borusuna kaçan mesai arkadaşını kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde nefes borusuna kraker kaçan belediye çalışanı kadın, mesai arkadaşı Ali Özcan Yatkın’ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Hatay'da kusursuz Heimlich manevrası: Kraker nefes borusuna kaçan mesai arkadaşını kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, nefes borusuna kraker kaçan belediye çalışanı kadın, mesai arkadaşı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Türkiye'nin birçok yerinde bir dönem sosyal medyaya da konu olan Heimlich manevrası yapma anları, bu kez Hatay'da yaşandı. Korkutucu anlar Samandağ Belediyesi binasında yaşandı. Kimliği açıklanmayan kadın çalışanın yemek yediği sırada nefes borusuna kraker kaçtı.

Hatay'da kusursuz Heimlich manevrası: Kraker nefes borusuna kaçan mesai arkadaşını kurtardı - Resim : 1

BOŞUNA "HEIMLICH MANEVRASI ÜLKESİ" DEMİYORLAR

Nefes almakta zorlanan kadın çalışanın durumunu fark eden mesai arkadaşı Ali Özcan Yatkın, hemen ilk yardımı gerçekleştirdi. Yatkın mesai arkadaşının yanına giderek Heimlich manevrası uyguladı.

Hatay'da kusursuz Heimlich manevrası: Kraker nefes borusuna kaçan mesai arkadaşını kurtardı - Resim : 2

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yatkın’ın müdahalesiyle kraker çıkan kadın yeniden nefes almaya başladı.

Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kurtarma anları belediyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Yardım Belediye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro