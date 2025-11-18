Böcek ailesinden sonra İstanbul'da bir skandal daha! Yeni evli kadın içtiği kahve yüzünden ölümle pençeleşiyor

Beyoğlu'nda bir kafede kahve içtikten sonra fenalaşan 26 yaşındaki yeni evli A.Ö.T.'nin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor. Kanında yüksek miktarda kostik madde tespit edilen genç kadının durumu, hastanelerdeki ihmal iddialarıyla daha da vahim bir hal aldı. Böcek ailesi trajedisinin ardından yaşanan bu olay, gıda güvenliği ve sağlık sistemindeki sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Beyoğlu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki A.Ö.T., öğle arasında girdiği bir kafede kahve içti. Bir süre sonra fenalaşan ve zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran genç kadın, ilk olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SAATLERCE BEKLEDİ AMBULANS TEMİN EDİLMEDİ İDDİASI

İddiaya göre, A.Ö.T., ilk başvurduğu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "endoskopi imkanı olmadığı" gerekçesiyle saatlerce bekletildikten sonra Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sevk işlemi için ambulans temin edilmediği, A.Ö.T.'nin kendi imkanlarıyla diğer hastaneye ulaştığı öğrenildi.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA KOSTİK MADDE TESPİT EDİLDİ

Şişli'de yoğun bakıma alınan genç kadının durumu ağırlaşınca bugün entübe edildiği bildirildi. Yapılan tetkiklerde, A.Ö.T.'nin kanında yüksek miktarda kostik (yakıcı) maddeye rastlandığı tespit edildi.

Detayları CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen paylaştı.

KAHVE ÖRNEĞİ HASTANEDE DÖKÜLDÜ

Soruşturma açısından kritik önem taşıyan bir gelişme de yaşandı. A.Ö.T.'nin hastaneye götürülürken yanında içtiği kahveden bir örnek de getirdiği belirtildi. Ancak bu kahve örneğinin, hastanede döküldüğü ve bu nedenle incelenmek üzere laboratuvara gönderilemediği öğrenildi.

Henüz bir ay önce evlendiği öğrenilen A.Ö.T.'nin yaşam savaşı veriyor.

