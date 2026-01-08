Mardin'de abla kardeşi evinde öldüren katil zanlısı tutuklandı!

Yayınlanma:
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, 4 Ocak tarihinde evlerinde cansız bedenleri bulunan iki kız kardeşin katil zanlısı yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, cinayeti kardeşlerden birinin dini nikahlı eşi olan M.B.'nin işlediği kesinleşerek tutuklandı.

Olay, Nusaybin 8 Mart Mahallesi Aram Sokak'taki bir evde yaşandı. Yakınlarının haber alamaması üzerine eve giren ekipler, 41 yaşındaki Sümeyye Khaled Abira ile 44 yaşındaki ablası Süheyla Özdaş’ı silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde her iki kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından aileleri tarafından teslim alınarak Suriye’nin Kamışlo kentine götürülüp toprağa verildi.

mardinde-cifte-cinayetin-suphelisi-tutu-1104027-327744.jpg

ÖZEL EKİP VE KAMERA KAYITLARI ÇÖZDÜ

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, cinayeti aydınlatmak için ilçedeki yüzlerce saatlik kamera kaydını mercek altına aldı. KGYS ve çevredeki iş yerlerine ait görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin Sümeyye Khaled Abira ile dini nikahla yaşayan 59 yaşındaki M.B. (Muhyettin B.) olduğunu tespit etti.

mardinde-cifte-cinayetin-suphelisi-tutu-1104035-327744.jpg

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

TIR şoförü olduğu öğrenilen M.B.'nin, cinayetin ardından yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Ancak polisin düzenlediği nokta operasyonuyla saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip etmediğine dair detaylar henüz paylaşılmasa da, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin’deki çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı: Abla kardeşi evlerinde katlettiMardin’deki çifte cinayetin firari şüphelisi yakalandı: Abla kardeşi evlerinde katletti

"CEZASIZLIK POLİTİKASI" TEPKİSİ

Cinayetin ardından Nusaybin’de kadın örgütleri ve belediye yetkilileri bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Yapılan basın açıklamalarında, kadın cinayetlerinin politik boyutuna dikkat çekilerek, faillerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için davanın takipçisi olunacağı vurgulandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

