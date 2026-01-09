Darüşşafaka sınavı 81 ilde yapılacak

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın merakla beklenen 2026 yılı giriş sınavı, 17 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Bu yılki sınavda dikkat çeken en önemli detay ise sınav merkezlerindeki radikal değişiklik oldu. Önceki yıllarda Darüşşafaka Giriş Sınavı yalnızca belli illerde düzenlenirken, bu yıl ilk kez 81 ilin tamamında yapılarak kapsam genişletildi.

100 ÖĞRENCİ SEÇİLECEK

Binlerce öğrencinin geleceğini şekillendirecek bu süreçte kontenjan 100 öğrenci ile sınırlandırıldı. Sınavda başarılı olan adaylar, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçtikten sonra, 5’inci sınıftan itibaren Darüşşafaka’da nitelikli eğitim alma hakkını elde edecek.

Öğrencilere burs desteği arttı: 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı

Başvuru süreci ise e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek. Aday öğrenciler, başvurularını okul yönetimleri ve sınıf öğretmenlerinin desteğiyle tamamlayabilecek. Başvurular için belirlenen son tarih ise 27 Mart Cuma.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Darüşşafaka Giriş Sınavı’na başvuracak öğrencilerde aranan kriterler netleşti. Sınava; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, ailesinin maddi olanakları kolej düzeyinde eğitim için yetersiz bulunan öğrenciler başvurabiliyor.

Adayların ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokul 4’üncü sınıfta öğrenim görüyor olması gerekiyor. Konuyla ilgili tüm ayrıntılı bilgilere www.darussafaka.org adresinden ulaşılabiliyor.