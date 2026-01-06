Öğrencilere burs desteği arttı: 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı

Yayınlanma:
Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine geri ödemesiz burs desteğinin 1250 TL'den 1750 TL'ye, üniversite öğrencilerine 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

VGM'nin NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, bu kapsamda 2026 Ocak ayı itibarıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrenciye verilen burs desteği 1250 liradan 1750 liraya yükseltildi.

Yükseköğrenimde eğitim gören 10 bin öğrenciye sağlanan burs desteği ise 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

bursss.jpg

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize sağlanan geri ödemesiz burs tutarları artırıldı. Bu kapsamda, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 40 bin öğrencimize verilen burs desteğimiz 1250 TL’den 1750 TL’ye yükseltildi. 10 bin yükseköğrenim öğrencimize sağlanan burs desteğimiz ise 3 bin TL’den 4 bin TL’ye çıkarıldı. Vakıf medeniyetimizin özünde yer alan paylaşma ve dayanışma anlayışıyla, öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmayı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

vakiflar-genel-mudurlugunun-ogrencilere-1100822-326805.jpg

Kaynak:DHA

