Ankaralılar dikkat: Bu ilçelere su verilmeyecek!
ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, yarın 09.00-23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği kaydedildi.
SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
YENİMAHALLE
Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotları), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotları), Kaletepe (alt kotları), Pamuklar (alt kotları), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yenibatı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Ergenekon (alt kotları).
Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi
ÇANKAYA
Beytepe (üst kotları), Üniversiteliler (üst kotları), Dodurga (alt kotları), Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş.
ALTINDAĞ
Önder (alt kotları), Ulubey, Yıldıztepe (üst kotları), Doğantepe (alt kotları).
PURSAKLAR
Ayyıldız, Yunus Emre (alt kotları), Merkez (alt kotları), Fatih (alt kotları), Mimar Sinan (alt kotları).
MAMAK
Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Köstence.
ELMADAĞ
Lalabel, Bahçelievler (üst kotları), Havuzbaşı, Şehitlik, Muzaffer Ekşi (üst kotları), Sanayi Bölgesi, Hasanoğlan.
KEÇİÖREN
Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı, Çaldıran.
GÖLBAŞI
Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı, İncek ve Etimesgut Fevziye."
Kaynak:AA