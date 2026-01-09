Ankaralılar dikkat: Bu ilçelere su verilmeyecek!

Ankaralılar dikkat: Bu ilçelere su verilmeyecek!
Yayınlanma:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yarın 09.00-23.00 saatleri arasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirdi.

ASKİ'den yapılan duyuruda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yarın 09.00-23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği kaydedildi.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

YENİMAHALLE

Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotları), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotları), Kaletepe (alt kotları), Pamuklar (alt kotları), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yenibatı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler ve Ergenekon (alt kotları).

Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisiAnkara'nın 5 ilçesinde su kesintisi

ÇANKAYA

Beytepe (üst kotları), Üniversiteliler (üst kotları), Dodurga (alt kotları), Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker, Metin Akkuş.

su-kesintisi.jpg

ALTINDAĞ

Önder (alt kotları), Ulubey, Yıldıztepe (üst kotları), Doğantepe (alt kotları).

PURSAKLAR

Ayyıldız, Yunus Emre (alt kotları), Merkez (alt kotları), Fatih (alt kotları), Mimar Sinan (alt kotları).

MAMAK

Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyin Gazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Köstence.

ELMADAĞ

Lalabel, Bahçelievler (üst kotları), Havuzbaşı, Şehitlik, Muzaffer Ekşi (üst kotları), Sanayi Bölgesi, Hasanoğlan.

KEÇİÖREN

Ayvalı, Etlik, Esertepe, İncirli, 19 Mayıs, Kuşcağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı, Çaldıran.

GÖLBAŞI

Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı, İncek ve Etimesgut Fevziye."

Kaynak:AA

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Türkiye
Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt
Mabel Matiz'den "bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı" diye soran hakime unutulmayacak yanıt
Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu
Fırtına kabusunda göz gözü görmedi! Üzerine uçan çatıdan kıl payı kurtuldu
Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?
Ortalığı karıştıran Amerikan iddiasına Türk deprem profesörü yanıt verdi! İstanbul'da dev deprem olacak mı olmayacak mı?