Son dakika | Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Adli Tıp, Murat Çalık için bir kez daha ‘cezaevinde kalabilir’ dedi: Düzenli kontroller sürüyormuş!

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı. Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunacak.

"DOKTORLAR BİZZAT GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Eşi Zehra Çalık Halk TV Ege Bölge Temsilcisi Mustafa Akbaş'a konuştu. Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullandı.